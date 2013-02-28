«Душити їх усіх!»: У Донецькій ОДА обговорили способи боротьби з журналістами

Як передає кореспондент УНІАН, такий діалог між мерами міст і губернатором стався сьогодні після колегії Донецької облдержадміністрації.

Так, коли мери міст ще перебували у залі засідань, один з міських голів зробив заяву, в якій розкритикував журналістів та їх негативну подачу різної інформації напередодні президентських виборів 2015 року.

Журналісти, які зайшли у прес-центр ОДА, змогли на великих екранах спостерігати і чути трансляцію із зали засідань.

Так, один з мерів сказав: «Поки не буде законодавчо обумовлена відповідальність журналістів інтернет-простору, користі не буде. Молоді люди зараз користуються інтернет-простором. В жодній країні, окрім Росії і нас, такої гидоти про перших осіб держави не пишуть".

При цьому він додав: «Ми найближчим часом пожинатимемо плоди нашого байдужого ставлення до цього. Ви розумієте - гидота! Ми за допомогою нашої депутатської групи маємо ініціювати законодавчу базу. І найголовніше (журналісти Інтернет-ЗМІ) - закладають невіру у молодих людей. Ми таким чином виховуємо ціле покоління нігілістів. Їм байдуже, що - лише б протестувати. То сланцевий газ, то ще щось, не розуміючи суті проблеми. У нас попереду 2015 рік (рік президентських виборів - УНІАН), ми час втрачаємо!».

У відповідь на це хтось з мерів у залі, чиє обличчя на екрані видно не було, кинув репліку: «Душити їх, та й усе!».

І на цю репліку А.Шишацький відповів: «Ні, треба, принаймні, їх, як мінімум, обіймати, а душити вже не всіх».

Коли журналісти, які представляють чотири Інтернет-видання (кореспонденти УНІАН, «Новости Донбасса», «Донецк-комментарии» і «Остров» - УНІАН) після спробували узяти коментар про це, А.Шишацький пройшов до ліфта, не звертаючи увагу на представників ЗМІ і проігнорувавши їх прохання, виїхав.

Його прес-секретар Римма Філь залишилася і відповіла журналістам, що нічого подібного не чула.

Те, що подібне обговорювалося в залі засідання ОДА, підтвердив Донецький міський голова Олександр Лук’янченко. Він, стоячи біля ліфта в ОДА і спостерігаючи разом з мером Маріуполя Юрієм Хотлубеєм, як журналісти звертаються до губернатора, з посмішкою сказав: «Ми от з Хотлубеєм чули тільки, що журналістів треба обіймати».