На метро в Дінпропетровську уряд візьме кредит в євробанку

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №552 “Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації інвестиційного проекту “Завершення будівництва метрополітену в Дніпропетровську“, розміщеному на Урядовому порталі.

Цим же розпорядженням Кабмін схвалив укладення договору між Міністерством фінансів і Дніпропетровською міською та обласною адміністраціями про виділення субкредиту.

“Міністерству фінансів укласти з комунальним підприємством "Дніпропетровський метрополітен" Дніпропетровської міської ради, Дніпропетровською облдержадміністрацією та Дніпропетровською міською радою договір про надання субкредиту. Розмір плати за надання кредиту цьому підприємству становить 0,01 відсотка річних вибраної й непогашеної суми позики”, - йдеться в розпорядженні.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 322-VІІ «Про ратифікацію кредитної угоди (проект «Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку».

Довідка УНІАН. Дніпропетровський метрополітен будується більше чверті століття.

Будівництво метро було відновлено в лютому 2011 р.

Дніпропетровське метро має одну лінію довжиною 7,8 км із 6 станціями.