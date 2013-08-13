Торговці трамадолом у Макіївці отримали тюремні строки

У Донецькій області сім членів злочинної групи, які продавали трамадол, засуджені до 5 і 6 років ув’язнення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, рішенням Апеляційного суду області вони визнані винними в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 321 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту або збут отруйних або сильнодіючих речовин або отруйних або сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах).

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За словами начальника відділу нагляду за дотриманням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, і процесуального керівництва прокуратури Донецької області Михайла Сакуна, під час слідства було встановлено, що члени групи розповсюджували трамадол в Макіївці.

Під час оперативних дій працівниками міліції здійснено 10 закупівель. Загальна кількість трамадолу, придбаного у результаті оперативних закупівель і вилученого під час досудового слідства, становила понад 3,5 тис. капсул.