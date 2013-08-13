Банк Ахметова припинив судові процедури проти комбінатів Тарути

Перший український міжнародний банк (ПУМБ), головним акціонером якого є група «Систем Кепітал Менеджмент» українського бізнесмена Ріната Ахметова, припинив судові процедури щодо підприємств корпорації «Індустріальний союз Донбасу», зокрема, Дніпровського і Алчевського металургійних комбінатів, і почав переговори про реструктуризацію кредитної заборгованості ІСД. Про це йдеться у прес-релізі банку, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«З метою продовження взаємовигідних ділових відносин між ПАТ "ПУМБ" і групою ІСД сторони почали переговори з реструктуризації кредитів, які були видані банком групі ІСД. Всі судові процедури і дії, початі ПАТ "ПУМБ" проти групи ІСД, включаючи Дніпровський металургійний комбінат і Алчевський металургійний комбінат (що виступає поручителем), припинено», - говориться в релізі.

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Згідно з повідомленням ЗМІ, у липні Господарський суд Донецької області в рамках забезпечення позовів ПУМБ наклав арешт на майно корпорації "Індустріальний союз Донбасу", вимагаючи стягнути кошти за кредитними договорами з Дніпровським металургійним комбінатом і Алчевським металургійним комбінатом за договорами 2007-2008 років.

Довідка УНІАН. Корпорація ІСД, заснована в 1995 році, є інтегрованою холдинговою компанією, що володіє або управляє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу. Основний бізнес - виробництво сталі, прокату, труб, коксу, устаткування для чорної металургії та коксохімічної промисловості. Основні активи корпорації розміщені в Україні (Донецька, Луганська і Дніпропетровська обл.), у Східній і Центральній Європі (Угорщина, Польща).

Найбільшими акціонерами «Індустріального союзу Донбасу» з початку 2010 року є консорціум інвесторів на чолі з російським бізнесменом Олександром Катуніним (50% плюс дві акції) та українські бізнесмени Сергій Тарута і Олег Мкртчан.

ПУМБ входить до групи найбільших банків України і є універсальним банком, діяльність якого зосереджена на комерційних, роздрібних та інвестиційно-банківських операціях. Банк заснований у 1991 році. Головний акціонер банку – ТОВ «СКМ Фінанс» (92,24% акціонерного капіталу), частина групи СКМ. Всеукраїнська регіональна мережа ПУМБ налічує близько 160 точок продажу.