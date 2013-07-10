Двох українських олігархів звинувачують у тиску на польських партнерів

Польське агентство розвитку промисловості (ARP SA), що володіє міноритарним пакетом Гданської судноверфі, звинувачує головного власника компанії - українських підприємців у спробі тиску на агентство з метою отримати кошти на докапіталізацію заводу. Про це сказано в заяві ARP SA, яку має УНІАН.

Агентство відзначає, що неодноразово зверталося до українських акціонерів, які володіють 75-відсотковим пакетом акцій судноверфі з проханням надати фінансовий звіт за 2012 рік, звіт про реалізацію плану реструктуризації та бізнес-план подальшого розвитку підприємства, проте досі не отримало зазначених документів.

Згідно з повідомленням, на 9 липня було заплановано збори акціонерів Гданської судноверфі, на якому могло бути прийнято рішення про докапіталізацію компанії. Однак у зборах оголосили перерву до 8 серпня. Агентство пояснило це тим, що мажоритарний акціонер не надав необхідної документації, зазначивши, що, згідно із законодавством, збори мали бути проведені ще раніше. "Без фінансового звіту, бізнес-плану та звіту по використання раніше отриманої публічної допомоги та інформації на тему реалізації плану реструктуризації мажоритарний акціонер унеможливлює прийняття рішення про докапіталізацію судноверфі", - зазначив глава ARP SA Войцех Домбровський.

"Агентство висловлює стурбованість з приводу спроби тиску мажоритарного акціонера на ARP SA (з метою - УНІАН) прийняти рішення про докапіталізацію компанії без можливості оцінки агентством фінансової ситуації на судноверфі", - сказано в заяві.

Агентство підкреслює, що вимагає від українських акціонерів надати детальний звіт про використання раніше виділених коштів на реструктуризацію компанії в обсязі майже 170 млн дол, і нагадує, що невиконання раніше затвердженого плану реструктуризації може призвести до необхідності повернути ці кошти.

Як повідомляв УНІАН, у травні представники українських акціонерів судноверфі називали безпідставними чутки про можливе банкрутство компанії, відзначаючи, що в березні поточного року з ARP був узгоджений план, реалізація якого дозволить поліпшити ситуацію на підприємстві. Згідно цьому плану, ARP повинна була допомогти заводу продати частину непрофільних активів на суму близько 30 млн дол, а українські акціонери - докапіталізувати завод живими грошима.

У червні польська Gazeta Wyborcza написала, що борги Гданської судноверфі становлять близько 150 млн дол, що значно більше, ніж заявляли раніше представники заводу, а в кінці минулого місяця заяву до суду з вимогою визнати завод банкрутом подала краківська компанія Biprostal.

Довідка УНІАН. Гданська судноверф (Stocznia Gdanska SA) є одним з найбільших суднобудівних заводів у Польщі, а також символом незалежної профспілки "Солідарність", яка була заснована в його стінах і наприкінці 80-х років минулого сторіччя призвела до падіння комуністичного режиму в країні. 75% акцій підприємства володіють українські підприємці Сергій Тарута і Олег Мкртчан, які зберегли контроль над судноверф'ю після продажу контрольного пакету "Індустріального союзу Донбасу", який викупив SG у ARP в кінці 2007 року, бізнесменам з Росії.

ARP володіє 25% акцій судноверфі.