Протестувальник проти поборів за закордонні паспорти відкувався від батареї

Про це Фурлет розповів сьогодні в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН.

За його словами, "вчора під вечір у нього відбулася зустріч з представником прокуратури Житомира, після якої акція протесту була припинена".

Фурлет зазначив, що представник прокуратури пообіцяв посприяти у задоволенні його вимог.

"Вчора пізно увечері відбулася наша зустріч із представником прокуратури. Ми переговорили, і я тимчасово припинив свою акцію, не ночував в обласному управлінні Державної міграційної служби, як планував раніше. Подивлюся, чи виконають обіцянки. Якщо не виконають - протестуватиму знову", - сказав Фурлет.

Він додав також, що вимагатиме, "аби проти двох службовців обласної ДМС відкрили кримінальне провадження за хуліганські дії".

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня у Житомирі до міліції надійшло повідомлення, що молодий чоловік прикував себе ланцюгом до батареї опалення на знак протесту щодо діяльності працівників Державної міграційної служби. Як розповіла працівник сектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Ольга Номерчук, ”до Корольовського райвідділу міліції надійшло телефонне повідомлення про те, що в приміщенні Управління державної міграційної служби в Житомирській області житель обласного центру прикував себе ланцюгом до батареї опалення, висловлюючи таким чином протест щодо діяльності працівників відомства”.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік цілеспрямовано прийшов до обласного Управління ДМС з акцією протесту.

Цим протестувальником виявився Іван Фурлет, який довів у суді першої інстанції, що оформлення та видача закордонного паспорта в Україні коштує 170 гривень, а не 370, як зазначається на сайті Державної міграційної служби. Після того, як Фурлет виграв суд першої інстанції, 8 серпня цього року своєю постановою Житомирський апеляційний адміністративний суд зобов’язав УДМС в Житомирській області повторно розглянути питання оформлення та видачі йому закордонного паспорту на підставі поданих ним документів.

Тому 13 серпня він протестував проти затримки виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон і проти невмотивованих платежів.

Керівники Управління ДМС роз’яснили протестувальнику порядок проведення процедури отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон та попередили його про відповідальність за грубе порушення громадського порядку та заваду нормальному функціонуванню відомства.

Також службовці УДМС звернулися до правоохоронців із відповідною заявою. За цим зверненням інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та за фактом хуліганства (ст.296 Кримінального кодексу України), відкрито кримінальне провадження.