У Житомирі хлопець прикувався до батареї через закордонний паспорт (фото, відео)

Про це у коментарі ситуації кореспонденту УНІАН розповіла у телефонній розмові працівник сектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Ольга Номерчук.

За її словами, "сьогодні до Корольовського райвідділу міліції надійшло телефонне повідомлення про те, що в приміщенні Управління державної міграційної служби в Житомирській області житель обласного центру прикував себе ланцюгом до батареї опалення, висловлюючи таким чином протест щодо діяльності працівників відомства".

На місце події побувала слідчо-оперативна група Корольовського райвідділу міліції Житомира.

На тему: Житомирянин у суді довів, що закордонний паспорт мусить коштувати 170 гривень

Правоохоронці з’ясували, що чоловік цілеспрямовано прийшов до обласного Управління ДМС з акцією протесту.

Цим протестувальником виявився Іван Фурлет, який довів у суді першої інстанції, що оформлення та видача закордонного паспорта в Україні коштує 170 гривень, а не 370, як зазначається на сайті Державної міграційної служби. Однак, після того, як Фурлет виграв суд першої інстанції, 8 серпня цього року своєю постановою Житомирський апеляційний адміністративний суд зобов’язав УДМС в Житомирській області повторно розглянути питання оформлення та видачі йому закордонного паспорту на підставі поданих ним документів.

Тому сьогодні він протестував проти затримки виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон і проти невмотивованих платежів.

Керівники Управління ДМС роз’яснили протестувальнику порядок проведення процедури отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон та попередили його про відповідальність за грубе порушення громадського порядку та заваду нормальному функціонуванню відомства.

Також службовці УДМС звернулися до правоохоронців із відповідною заявою. За цим зверненням інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та за фактом хуліганства (ст.296 Кримінального кодексу України) відкрито кримінальне провадження.

Втім, Фурлет акцію протесту так і не припинив і ще знаходиться у приміщенні Управління ДМС в Житомирській області.