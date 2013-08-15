У нелегальній шахті на Донбасі знайшли тіло третього гірника

Українські рятувальники знайшли тіло ще одного шахтаря у несанкціонованій вугільної копанці в районі Глухівського лісу в місті Торез.

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Про це повідомили РІА Новости у відділі зі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області в четвер.

У вівторок підрозділ гірничо-рятівної служби підняв на поверхню із занедбаної гірничої виробки шахти "Північна-2" тіла двох загиблих, 1978 і 1989 років народження.

Слідчо-оперативна група встановила, що вони проникли в гірничу виробку, де, за попереднім висновком експертів, загинули від задухи від нестачі кисню.