У нелегальній шахті на Донбасі знайшли тіло третього гірника
13:43, 15 серпня 2013Суспільство
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У несанкціонованої вугільної копанці на Донбасі знайшли тіло ще одного шахтаря.
Шахтарі загинули від задухи
Українські рятувальники знайшли тіло ще одного шахтаря у несанкціонованій вугільної копанці в районі Глухівського лісу в місті Торез.
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Про це повідомили РІА Новости у відділі зі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області в четвер.
У вівторок підрозділ гірничо-рятівної служби підняв на поверхню із занедбаної гірничої виробки шахти "Північна-2" тіла двох загиблих, 1978 і 1989 років народження.
Слідчо-оперативна група встановила, що вони проникли в гірничу виробку, де, за попереднім висновком експертів, загинули від задухи від нестачі кисню.
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