На Донеччині у копанці задихнулися двоє чоловіків

На Донеччині у вугільній копанці знайдено тіла двох чоловіків.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, о 20.33 13 серпня у місті Торез, в районі Глухівського лісу, у несанкціонованій вугільній копанці рятувальники знайшли тіла двох загиблих осіб, мешканців Сніжного, які незаконно видобували вугілля. На тему: У Горлівці чоловік поліз у «копанку» за вугіллям і задихнувся Тіла піднято на поверхню. За попередніми даними, чоловіки загинули внаслідок гіпоксичної асфіксії. За фактом загибелі правоохоронними органами ведеться слідство.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter