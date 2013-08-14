На Донеччині у копанці задихнулися двоє чоловіків

09:24, 14 серпня 2013
Суспільство
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На Донеччині у вугільній копанці знайдено тіла двох чоловіків.

Копанка була несанкціонована

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, о 20.33 13 серпня у місті Торез, в районі Глухівського лісу, у несанкціонованій вугільній копанці рятувальники знайшли тіла двох загиблих осіб, мешканців Сніжного, які незаконно видобували вугілля.

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Тіла піднято на поверхню. За попередніми даними, чоловіки загинули внаслідок гіпоксичної асфіксії.

За фактом загибелі правоохоронними органами ведеться слідство.

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