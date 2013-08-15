Україна збільшила добовий обсяг поставок газу з Угорщини на 60%

Україна з 15 серпня, після двотижневої перерви, відновила поставки природного газу з Угорщини із збільшенням добового обсягу на 60% порівняно із середньодобовим обсягом у липні поточного року - до 9,027 млн куб. м з 5,416 млн куб. м, повідомляє оператор угорської ГСТ FGSZ Ltd.

За даними компанії, оператор української газотранспортної системи (ГТС) - компанія «Укртрансгаз» заявила на 15 серпня імпорт газу з території Угорщини в обсязі 9,027 млн куб. м.

Як раніше повідомляв УНІАН, 16 липня оператор газотранспортної системи Угорщини компанія FGSZ Ltd. повідомила, що «Укртрансгаз» має намір провести роботи з розширення системи на українській стороні. З цієї причини поставки в Україну були припинені з 1 по 15 серпня 2013 року.

З червня 2013 року компанія ВЕТЭК, підконтрольна українському бізнесмену Сергію Курченку, здійснює імпорт природного газу за угорським маршрутом, в обсязі 130 млн куб. м на місяць.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості України Едуарда Ставицького, потенційний обcяг газу, який може бути поставлений в Україну з Європи за реверсивними схемами, становить 30 млрд кубометрів на рік, проте це не означає повної відмови від імпорту російського газу.

Україна розробляє реверсивні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії.

На сьогодні поставками газу в Україну займаються: енергетичний холдинг Ріната Ахметова з ДТЕК (з території Угорщини), компанія Сергія Курченка - ВЕТЭК (також з території Угорщини), компанія Дмитра Фірташа - Ostchem (через територію РФ), а також державна НАК «Нафтогаз України» (Польща, РФ).