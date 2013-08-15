Чоловік спалив своє авто, яке банк хотів продати за борги

У Роздільнянському районі Одеської області чоловік підпалив свій колишній автомобіль, виставлений банком для реалізації під кредит.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області.

Згідно з повідомленням, поточного тижня за підозрою у скоєнні підпалу затримали 27-річного місцевого жителя.

«До чергової частини Роздільнянського райвідділу міліції надійшло повідомлення від чергового ДСНС про те, що біля будівлі одного з відділень банку у місті Роздільна сталося загоряння легкового автомобіля. Негайно на місце події виїхали слідчо-оперативна група райвідділу і підрозділ рятувальників. Рятувальники швидко ліквідовували пожежу, проте задні колеса транспортного засобу і багажник вигоріли повністю, частково згоріли сидіння», - розповіли у відділі.

Причина загоряння - підпал.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці з'ясували, що даний транспортний засіб марки «Деу» належить комерційному банку і перебуває під реалізацією в кредит. Проглянувши відеозапис з камер відеоспостереження банку, правоохоронці швидко встановили особу підозрюваного. На допиті він розповів слідчому, що у нього є велика заборгованість за кредитом у цьому банку, а на його погашення грошей катастрофічно не вистачає. Мовляв, таким чином, він вирішив хоч якось нашкодити банку.

Палія затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За скоєння даного правопорушення чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до десяти років згідно з ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження майна, скоєне шляхом підпалу).