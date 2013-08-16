У Донецькій області міліціонерів судитимуть за незаконний обшук

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, двоє оперуповноважених УБНОН ГУ МВС України в Донецькій області, перевіряючи інформацію про нібито торгівлю наркотиками, проникли в квартиру місцевого жителя і провели там обшук.

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За словами прокурора Тореза Ігоря Лайло, при цьому міліціонери не мали письмової згоди власника житла на обшук, а також ухвали суду. Підозрювані навмисно порушили недоторканність житла, тобто вчинили правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла, здійснене службовою особою). Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.