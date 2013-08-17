На Закарпатті жінку вбило колесом, що відірвалось від фури

У Тячівському районі Закарпатської області від удару колеса, яке відлетіло від вантажівки під час руху, вбило 36-річну жінку, що стояла на узбіччі дороги.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Закарпатській області, правоохоронці встановлюють всі обставини нещасного випадку, проводяться експертизи, від висновків яких залежатиме ступінь провини водія та остаточна кваліфікація справи.