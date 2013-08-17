На Закарпатті жінку вбило колесом, що відірвалось від фури
15:49, 17 серпня 2013Суспільство
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На Закарпатті колесо відірвалося від вантажівки і вбило жінку.
У Тячівському районі Закарпатської області від удару колеса, яке відлетіло від вантажівки під час руху, вбило 36-річну жінку, що стояла на узбіччі дороги.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Закарпатській області, правоохоронці встановлюють всі обставини нещасного випадку, проводяться експертизи, від висновків яких залежатиме ступінь провини водія та остаточна кваліфікація справи.
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