У Вінницькій області на березі ставка Mitsubishi збив дворічного малюка

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

На тему: Страшна ДТП у Запорізькій області: загинула 9-річна дитина (фото)

Трагедія сталась 15 серпня на очах у батьків дитини. Родина хлопчика відпочивала на березі ставка. Туди ж приїхав на прогулянку з собакою і 52-річний вінничанин. Виїжджаючи, чоловік скоїв наїзд на дитину, що підійшла до передніх габаритів транспортного засобу.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини цієї дорожньо-транспортної пригоди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження по ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває слідство.