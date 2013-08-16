У Вінницькій області на березі ставка Mitsubishi збив дворічного малюка

13:42, 16 серпня 2013
Суспільство
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У Вінницькій області в селі Писарівка водій автомобіля «Mitsubishi Pajero Sport» на березі ставка скоїв наїзд на дворічного малюка, який від отриманих травм помер під час надання медичної допомоги.

Річка Айдар, село Писарівка / Фото : iloveukraine.com.ua

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

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Трагедія сталась 15 серпня на очах у батьків дитини. Родина хлопчика відпочивала на березі ставка. Туди ж приїхав на прогулянку з собакою і 52-річний вінничанин. Виїжджаючи, чоловік скоїв наїзд на дитину, що підійшла до передніх габаритів транспортного засобу.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини цієї дорожньо-транспортної пригоди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження по ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває слідство.

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