Сьогодні вшановують пам’ять загиблих в результаті підриву «Дніпрогесу»

Громадяни Нікополя зібралися в старій частині міста, біля пам’ятного знаку «Жертвам політичних репресій в Україні». Акція розпочалась з поминальної служби, - повідомляє Радіо Свобода.

За даними організаторів, рівно 72 роки тому, 18 серпня 1941 року, на виконання наказу Сталіна, підрозділом НКВС було підірвано греблю «Дніпрогесу». Про підрив греблі не було попереджено ні населення ні установи міст і сіл, розташованих на берегах нижче за течією Дніпра, зокрема Нікопольщини, ні навіть командування Південного фронту, відступаючі військові частини якого переправлялись через Дніпро та були розташовані у дніпровських плавнях.

В результаті підриву 20 тонн вибухівки в греблі з’явився пролом: гігантська хвиля води з великою швидкістю пройшлася плавнями Великого Лугу і забрала життя понад 120 тисяч людей – мешканців прибережних міст і сіл, біженців, поранених з медсанбатів, військових. Знищення греблі лише полегшило німцям, які рвалися до Донбасу, переправитись через обмілілий Дніпро та ускладнило евакуацію, зазначають організатори акції.

Сучасні дослідники твердять, що жодних підстав для підриву греблі на той час не було, оскільки німецькі частини форсували Дніпро в районі Дніпропетровська та південніше Запоріжжя, а їхні основні сили підійшли до Запоріжжя лише через півтора місяця. Упродовж 40 років радянська влада, намагаючись приховати цей злочин, офіційно заявляла, що «Дніпрогес» знищили німці.