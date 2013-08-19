На Чернігівщині через невдале приземлення загинув парашутист

Трагедія сталася 17 серпня на аеродромі Чернігівського авіаспортклубу ТСОУ поблизу с. Прогрес Козелецького району.

На тему: Біля Керчі чоловік зірвався зі скелі в ущелину і загинув

При виконанні стрибків під час невдалого приземлення з парашутом отримав тілесні ушкодження мешканець м. Києва, 1982 року народження. Чоловік був доставлений до Козелецької районної лікарні, де від отриманих травм помер.

Як повідомляв УНІАН, Поруч із селом Курортне, недалеко від Керчі, 47-річний чоловік спробував піднятися на скелю, але піднявшись на 10 метрів зірвався в ущелину і загинув.