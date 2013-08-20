Видобуток нафти в Україні скоротився до 1,3 млн тонн

Згідно з повідомленням, видобуток нафти у липні 2013 р. порівняно з попереднім місяцем збільшився на 4,3% - до 188 тис. тонн, а порівняно з червнем 2012 року впав на 3,7%.

Як повідомляв УНІАН, видобуток нафти в Україні за підсумками 2012 року скоротився порівняно з 2011 роком на 5,4% – до 2,293 млн тонн.

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Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «дочки» НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз», а також «Укрнафта», у якій держхолдинг «Нафтогаз» володіє контрольним пакетом акцій.