Потрійне вбивство на Миколаївщині: міліція підозрює одну з потерпілих

Співробітники управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області оголосили про підозру в здійсненні 10 серпня потрійного вбивства жінці, яку в ніч вбивства було виявлено на місці злочину з тяжкими тілесними ушкодженнями, - сестрі однієї з убитих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 20 серпня, журналістам повідомив начальник УМВС у Миколаївській області Юрій Сєднєв.

"На сьогоднішній момент слідчим управлінням області оголошено про підозру в здійсненні злочину... громадянці, яка була там під час скоєння злочину", - сказав Сєднєв.

За його словами, підставою для підозри цієї жінки став огляд місця події, проведення експертиз і показання свідків.

Міліція підозрює, що 46-річна жінка в результаті психічного розладу після затяжної депресії під ранок, коли родичі спали, вбила свою сестру, її чоловіка і дочку, намагалася убити 8-річного внука сестри, після чого намагалася покінчити життя самогубством.

"Встановлені знаряддя злочину - це кухонні ножі, які були за місцем проживання. Їх всіх було виявлено, на них виявлено молекулярно-генетичні залишки як потерпілих, так і нашої підозрюваної", - сказав Сєднєв.

За його словами, в рамках розслідування призначено більш як 40 експертиз.

За словами начальника УМВС, підозрювана розповіла, що нею керував голос, який розповідав, що робити, а потім наказав убити себе. Цим і пояснюються тяжкі ушкодження підозрюваної.

Сєднєв заявив, що підозрюваній буде призначено психіатричну експертизу після того, як її випишуть з лікарні, де вона зараз перебуває під конвоєм.

Раніше підозрювана працювала медсестрою, в депресію впала після того, як узяла кредит і не змогла його погасити. Сума її боргу становить близько 18 тис. гривень.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня до чергової частини Жовтневого райвідділу міліції Миколаївської області зателефонувала жінка і заявила, що, прийшовши додому до своїх родичів, вона виявила тіла трьох членів сім'ї без ознак життя. Окрім них у будинку було виявлено ще дві люди з тілесними ушкодженнями, один з яких - 8-річна дитина.

Слідчим управлінням УМВС в області почато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України.