Заступник Захарченка поїхав у Миколаївську область розкривати потрійне вбивство

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

У повідомленні зазначається, що до чергової частини Жовтневого райвідділу міліції Миколаївської області зателефонувала жінка та заявила, що, прийшовши до будинку своїх родичів, вона виявила тіла трьох членів родини без ознак життя. Окрім них у помешканні було виявлено ще двох людей з тілесними ушкодженнями, серед яких 8-річна дитина.

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Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та вживають заходи щодо затримання зловмисників.

Відтак, з метою з’ясування всіх обставин скоєного та надання необхідної допомоги за дорученням міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка на місце події виїхала група досвідчених працівників Головного слідчого управління та Департаменту карного розшуку МВС України на чолі з заступником міністра Ратушняком.

Слідчим управлінням УМВС в області розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.115 «Умисне вбивство» КК України.