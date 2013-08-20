В Черкасах почали робити каштанам ін’єкції

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому з посиланням на начальника відділу екології міськвиконкому Володимира Гусаченка, обробляють дерева запрошені з Польщі фахівці. У стовбурі вони висвердлюють кілька отворів глибиною до 6 см, і спеціальним шприцом вводять препарат. Отвір закривають чопом. За півроку проведуть повторне щеплення. Після такої процедури препарат знаходиться у стовбурі дерева до шести років. Каштанова міль гине, коли поїдає листя дерева.

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За словами Гусаченка, програма боротьби з каштановою міллю в Черкасах розрахована на 5 років. Перший рік ін’єкції отримають каштанами в центрі міста на бульварі Шевченка, де їх більше 1,5 тисяч. Наступного року – ще півтори тисячі дерев на центральних вулицях міста.

За його словами, загалом на програму порятунку черкаських каштанів від каштанової молі виділено майже 300 тис. грн. Якщо впродовж двох років експеримент запрацює, асигнування на цю програму збільшать.

Довідка УНІАН. В Польщі інсекто-фунгіцид “Камеркіл” застосовують з 2003 року. Він безпечний для дерева і природного середовища.

В Черкасах налічується близько 30 тисяч каштанів.