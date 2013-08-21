Завод ім. Малишева планує створити танкове виробництво в Харкові

Про це повідомили УНІАН у прес-службі держконцерну “Укроборонпром” з посиланням на генерального директора підприємства Вадима Федосова.

«Ми маємо намір освоїти на заводі виробництво гармат, гусениць, катків та інших виробів. Це дасть змогу уникнути залежності від імпортної складової. Розраховуємо зайнятися танковою електронікою, тепловізійною технікою, розробкою програмних засобів», - цитує прес-служба гендиректора, який зазначив, що підприємство реалізовує курс на зменшення залежності від зовнішніх постачальників і створення в Харкові самостійного танкового виробництва

За його словами, замикання виробництва на собі дасть змогу подолати неефективність та інертність міжвиробничої кооперації.

«Стоїть завдання максимально замкнути цикл виробництва усередині концерну для збільшення прибутку підприємств. Ми готові його виконати », - сказав Федосов.

Як повідомляв УНІАН, держпідприємство “Завод ім. Малишева” в січні-червні 2013 року одержав 500 тис. грн чистого прибутку порівняно зі 109 млн. чистого збитку за аналогічний період минулого року

ДК «Укроборонпром» наприкінці 2012 року заявив, що ставить за мету в 2013 році забезпечити беззбиткову діяльність заводу.

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» – найбільший виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова і Харківським конструкторським бюро з моторобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних і колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка перебуває на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрями виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

"Завод ім. Малишева" входить до складу державного концерну "Укроборонпром".