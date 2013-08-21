Психічно хвора мати отруїла 9-річну доньку міцним алкоголем

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, 17 серпня у чергову частину Дрогобицького міського відділу міліції надійшло повідомлення від лікаря реанімаційного відділення Дрогобицької міської лікарні про те, що до них з діагнозом «алкогольне отруєння» поступила 9-річна дитина.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дрогобицького міського відділу міліції. Правоохоронці з’ясували, що 17 серпня 38-річна мешканка Турківського району Львівщини разом зі своєю донькою приїхали в гості до своєї тітки. Родичка за фахом будівельник, проживає і працює у місті Дрогобичі. Родички вирішили разом відмітити професійне свято – День будівельника. Матір також напоїла алкоголем (горілкою та коньяком) свою 9-річну доньку. "Після того, які дівчинці стало погано, тітка викликала швидку медичну допомогу. Медики госпіталізували дівчинку в реанімаційне відділення», - зазначається у повідомленні.

Як з’ясували правоохоронці, мати дівчинки перебуває на психіатричному обліку з діагнозом «шизофренія». Дівчинка проживає і виховується в навчальному виховному закладі окремо від матері.

Наразі правоохоронці Дрогобицького відділу міліції проводять перевірку.