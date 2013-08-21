Залишилося 45 тисяч квитків до Криму

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗ.

Згідно з повідомленням, станом на 20 серпня вже реалізовано 49%, або 31 тис. квитків, до Криму і 84%, або 53,2 тис. квитків у зворотному напрямку.

Як повідомляв УНІАН, станом на 14 серпня у вільному продажу залишалося близько 60% квитків на потяги формування Придніпровської залізниці, які їдуть у кримському напрямку з Росії й Білорусі.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить більш як 227 млн. тонн вантажів і більш як 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км., що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш як 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.