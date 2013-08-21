329 власників квартир здавали їх без податків

Про це повідомила прес-служба Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві.

Згідно з повідомленням, станом на 1 липня поточного року на обліку в районних податкових інспекціях Києва перебувало близько 11,4 тис. фізичних осіб, у тому числі 8,7 тис. фізичних осіб-підприємців, які здають в оренду нерухоме майно. Ще майже 17 тис. громадян отримали доходи від надання нерухомості в оренду від податкових агентів.

При цьому в прес-службі відомства зазначили, що протягом першого півріччя 2013 було виявлено 329 громадян, які здавали в оренду квартири і при цьому не платили податки. За результатами перевірок було додатково нараховано та сплачено до бюджету 2,2 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба у Києві в 2012 році розкрила 1073 випадки нелегальної здачі житла в оренду і донарахувала власникам цього житла 5438000 грн податку на доходи фізичних осіб.

Станом на 1 січня 2013 року в Києві офіційно здавали житло 36 тисяч громадян, які сплатили до бюджету близько 200 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що на 52 млн грн більше показника 2011 року.