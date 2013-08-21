У Донецьку перед міськвиконкомом підпалили українські прапори (фото)

Про це повідомляє сайт Головного управління благоустрою та комунального обслуговування Донецької міськради.

"Безчинства ідіотів чи спланована акція? З цим просто зобов'язані найближчим часом розібратися донецькі правоохоронці. В "сухому залишку"- спалені прапори на флагштоках навпроти Донецького міськвиконкому. Природно, подано заяву до міліції. Природно, результати такого беззаконня будуть усунені ..." , - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Одесі басист групи Bloodhound Gang Джаред Хасселхофф на концерті в Києві вчинив наругу над прапором України. Київська міліція відкрила кримінальне провадження за даним фактом.

Пізніше Служба безпеки України на 5 років заборонила музикантові в'їзд в Україну.