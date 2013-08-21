У Донецьку перед міськвиконкомом підпалили українські прапори (фото)
Невідомі вандали підпалили державні прапори України на флагштоках просто навпроти міськвиконкому Донецька.
Про це повідомляє сайт Головного управління благоустрою та комунального обслуговування Донецької міськради.
"Безчинства ідіотів чи спланована акція? З цим просто зобов'язані найближчим часом розібратися донецькі правоохоронці. В "сухому залишку"- спалені прапори на флагштоках навпроти Донецького міськвиконкому. Природно, подано заяву до міліції. Природно, результати такого беззаконня будуть усунені ..." , - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Одесі басист групи Bloodhound Gang Джаред Хасселхофф на концерті в Києві вчинив наругу над прапором України. Київська міліція відкрила кримінальне провадження за даним фактом.
Пізніше Служба безпеки України на 5 років заборонила музикантові в'їзд в Україну.