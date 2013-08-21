Завтра дощі і грози обіцяють заходу України

Завтра у західних областях України очікуються короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с, температура вночі 12-17°, у Карпатах 8-13°, вдень 19-24°.

На решті території невелика хмарність, без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 11-16°, у південній частині місцями 18-23°, вдень 27-32°, у південних областях 30-35°.

Вітер в Україні змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві та області у четвер - без опадів. Вітер північно-східний, 3-5 м/с.

Температура по області вночі 11-16°, вдень 27-32°, у Києві вночі 13-15°, вдень 28-30°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 22-25°; у Дніпрі біля Києва 23°.