У Одеському СІЗО виявили повішеним підслідного

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах.

За його даними, 41-річний чоловік перебував у СІЗО кілька років.

«Зараз проводяться слідчі заходи. Відпрацьовуються різні версії НП. Пенітенціарна служба наполягає на тому, що підслідний наклав на себе руки через розбіжності зі своєю подругою, яка нібито йому подзвонила, щоб повідомити про розрив стосунків. Зараз не можу сказати, чи був у покійного мобільний телефон, чи була подруга», - сказало джерело.