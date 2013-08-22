Через страйк тролейбусників збереться житомирська міськрада

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради, пославшись на відповідне розпорядження Житомирського міського голови Володимира Дебоя.

Скликання сесії пов’язано із технічною необхідністю перерахунку коштів виплати для заробітної плати працівникам комунального підприємства "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління", які 20 серпня на зборах колективу вирішили розпочати з 28 серпня страйк з вимогами виплати боргів по зарплаті.

Як повідомив УНІАН голова вільної профспілки працівників КП "ЖТТУ" Сергій Невмержицький, профспілка підприємства за дорученням колективу письмово попередили керівництво про намір провести у Житомирі страйк працівників електротранспорту з 28 серпня цього року , якщо не буде найближчими днями ліквідовано кількамісячну заборгованість по зарплаті.

"На сьогодні людям винні 5 млн. 700 тис. грн",- сказав Невмержицький.

При цьому він уточнив, що 20 серпня працівники КП "ЖТТУ" провели загальні збори, на яких розглянули питання про фінансовий стан підприємства та погашення заборгованості по заробітній платі працівникам підприємства за період з квітня по липень поточного року .

"Підприємство вкотре недоотримало понад 6 млн. грн субвенцій з обласного бюджету",- підкреслив він.

За інформацією прес-служби міськради, на сесії міський голова Дебой ініціюватиме виділення додаткових коштів на поповнення статутного фонду КП «ЖТТУ», а також розподіл державної субвенції обсягом 9,437 млн грн для ТТУ. Таким чином у разі підтримки депутатів ТТУ отримає майже 11 млн грн.

На розгляд міськради внесено питання поповнення статутного фонду КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління та внесення змін до міського бюджету на 2013 рік.

З ініціативою провести позачергову сесію виступили чотири опозиційні фракції міськради - «Фронт Змін», «Батьківщина», «Свобода» та «УДАР».

Довідка УНІАН. Щоденно у Житомирі на маршрути виходять 62 тролейбуси та 12 трамваїв. Востаннє працівники електротранспорту Житомира страйкували у грудні 2011 року , коли борг по зарплаті працюючим наближався до 7 млн грн.