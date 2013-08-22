Начальник дніпропетровської міліції: на ходу лише 27% службових авто

Про це він повідомив сьогодні, 22 серпня, у своєму виступі на засіданні колегії облдержадміністрації.

За його словами, на сьогодні профінансовано лише 36% (близько 4,5 млн грн) заходів боротьби із злочинністю із запланованих місцевими програмами 11,8 млн грн.

Генерал зазначив, що із фактичної суми, майже 3 млн грн виділено з бюджету Кривого Рогу та понад 1 млн грн – Дніпропетровська. Водночас, протягом останніх 3-х років не виділялися кошти на фінансування місцевих програм у м. Жовті Води, Солонянському та Софіївському районах. Аналогічна ситуація, але протягом 2 років, спостерігається у Першотравенську та Апостолівському районах, наголосив Бабенко.

«Саме відсутність належного фінансування, не завжди дозволяє органам внутрішніх справ вийти на належний рівень ефективного протистояння злочинності», - зауважив начальник ГУ МВС.

За словами Бабенка, переважна більшість із 22 ізоляторів тимчасового тримання (ІТТ), що функціонують на території області, побудовані за радянських часів, та не відповідають європейським нормам і стандартам, насамперед через невідповідність корисної площі на одну утримувану особу, відсутність дезкамер та інше. Із 65 кімнат для затриманих та доставлених потребують ремонту 31.

Генерал зазначив, що для проведення їх реконструкції та капітальних ремонтів ІТТ необхідно близько 18,5 млн грн, кімнат для затриманих – майже 2,2 млн грн.

На тему: Захарченко зобов’язав керівників УМВС їздити областю для прийому громадян

За словами Бабенка, кошти з місцевих бюджетів на проведення ремонтних робіт в названих закладах ні в минулому, ні поточного року не виділялися.

«За цих умов ми не маємо можливості навіть на 3 години ізолювати дебошира від родини, яка потерпає від насилля», - наголосив він.

Начальник ГУ МВС в Дніпропетровській області також повідомив, що органи внутрішніх справ укомплектовані службовими автомобілями лише на 87%, підлягають списанню майже 60% транспортних засобів. Фактично, тільки 27% з них є придатними для експлуатації.