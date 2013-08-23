У Тернополі відкрили соляну кімнату для незаможних

«Лікарі уже затвердили терапевтичний курс, приміром, щоб адаптуватися потрібно 1-2 відвідування по 20 хвилин, загальний сеанс становить 30 хвилин і розрахований спершу на 3-8 відвідин», – розповіла начальник міського управління соціальної політики Марія Чашка.

За її словами, відвідувати соляну кімнату безплатно зможуть усі бажаючі, які напишуть відповідну заяву в управління, а також нададуть посвідчення пенсіонера, інваліда чи інші документи, які підтверджують статут малозабезпеченої людини.

Кімнату облаштували за кошти благодійників, але в яку суму обіійшлося її створення, на відкритті не повідомили.

Додідка УНІАН. Соляна кімната – унікальний немедикаментозний лікувально-профілактичний засіб, лікувальна дія здійснюється завдяки відтворенню природного мікроклімату печер, соляних шахт, гротів.