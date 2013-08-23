Підозрюваного у викраденні черниць випустили і знову затримали

Про це повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника агентства, після того, як суд відпустив під заставу одного з підозрюваних у викраденні черниць, міліція знову його затримала.

Цій людині вручено повідомлення про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.187 (розбій, скоєний групою осіб) Кримінального кодексу України.

Як сказало джерело, підозра пред'явлена в рамках розслідування провадження про викрадення черниць.

Таким чином, цій людині інкримінуються дві статті Кримінального кодексу - окрім розбою, замах на умисне вбивство (ч.2 ст.115 через ст.15 КК), яке було пред'явлено йому раніше.

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Як повідомляв УНІАН, настоятелька Свято-Покровського монастиря Калісфенія (Тетяна Шамайло) і її помічниця Катерина були відсутні в монастирі чотири доби. Увечері 17 червня вони повернулися до монастиря.

За даними ЗМІ, черниць утримували в підвалі за містом, били і вимагали гроші, а відтак вивезли на польову дорогу і залишили. Жінки пішки дісталися до Києва.

Джерела в правоохоронних органах розповіли, що зникнення черниць пов'язують із справою аферистки Світлани П., яка обіцяла багатим людям «Лексуси» з 30-процентною знижкою. Гроші вона брала, але автомобілі не поставляла. Таким чином Світлана зібрала 160 млн. грн. Можливо, ввійшовши в довіру черниць, аферистка з їх допомогою знайомилася з потенційними клієнтами, серед яких були і депутати, і високі посадовці.

Органи міліції розслідують кримінальне провадження за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу (замах на навмисне вбивство).

Міліція 18 червня затримала Сергія Бута - брата колишнього народного депутата Юрія Бута, за підозрою у викраденні в Києві двох черниць.

2 серпня стало відомо, що затримано ще п'ятьох підозрюваних у справі про викрадення черниць Свято-Покровського монастиря. За даними джерел «Комсомольской правды» в міліції, всі затримані, - це люди з оточення Бута.

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27 червня Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Печерського районного суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному в замаху на вбивство черниць Сергію Буту.

22 серпня Апеляційний суд Києва ухвалив рішення, яким один з підозрювагих у замаху на вбивство черниць Свято-Покровського монастиря був звільнений під заставу в розмірі 344 тис. грн.

У повідомленні прес-служби Київської прокуратури наголошено, що прокуратура заперечувала проти звільнення з-під варти підозрюваного.