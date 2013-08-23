Губернатор уклав угоду про стабільну ціну на хліб

Як повідомив УНІАН у прес-службі КОДА, відповідні документи підписано за участю губернатора столичної області Анатолія Присяжнюка.

Зокрема, фіксовані роздрібні ціни на 2013-2014 роки встановлені на так звані соціальні сорти хліба, зокрема, хліб «Український новий» - 4,50; хліб «Пшеничний — 3.30, батон «Нарізний» - 3.65.

Коментуючи укладені угоди, голова КОДА повідомив, що в цьому році очікується зниження цін на муку, а також завдяки тому, що, наповнюючи резервні фонди, можна забезпечити стабільну цінову політику на продовольчому ринку. Присяжнюк зазначив, що минулого року Київщина зібрала рекордний врожай зернових - понад 3 млн тонн.