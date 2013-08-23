Губернатор уклав угоду про стабільну ціну на хліб
06:16, 23 серпня 2013Суспільство
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Київська обласна державна адміністрація уклала угоду з керівниками найбільших торговельних мереж щодо забезпечення стабільної цінової ситуації на ринку хліба та хлібобулочних виробів у регіоні, включаючи столицю.
Як повідомив УНІАН у прес-службі КОДА, відповідні документи підписано за участю губернатора столичної області Анатолія Присяжнюка.
Зокрема, фіксовані роздрібні ціни на 2013-2014 роки встановлені на так звані соціальні сорти хліба, зокрема, хліб «Український новий» - 4,50; хліб «Пшеничний — 3.30, батон «Нарізний» - 3.65.
Коментуючи укладені угоди, голова КОДА повідомив, що в цьому році очікується зниження цін на муку, а також завдяки тому, що, наповнюючи резервні фонди, можна забезпечити стабільну цінову політику на продовольчому ринку. Присяжнюк зазначив, що минулого року Київщина зібрала рекордний врожай зернових - понад 3 млн тонн.
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