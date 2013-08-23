Ремонтникам столичних доріг заборгували 450 тис. грн зарплати

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Святошинського району міста Києва, перевіркою встановлено, що керівництво підприємства, котре займається будівництвом та ремонтом автомобільних доріг, заборгувало підлеглим майже 450 тис. грн заробітної плати.

Так, 73 працівника досі не отримали зароблені кошти за грудень 2012 року – квітень 2013 року.

Втім, незважаючи на заборгованість перед робітниками та наявність коштів для її погашення, посадовці підприємства витратили більше мільйона гривень на оплату нафтопродуктів, рахунків за електроенергію, а також інших не першочергових платежів.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення з боку керівництва підприємства прокуратурою району внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України - «Невиплата заробітної плати».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.