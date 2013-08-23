Тернополяни зможуть приймати ванну увесь День Незалежності

У Тернополі з нагоди Дня незалежності гаряча вода буде постачатися протягом всього дня.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне розпорядження підписав вчора міський голова Тернополя Сергій Надал у зв’язку із святкуванням 22-ї річниці незалежності України та Дня міста (28 серпня – УНІАН).

«Ми стараємося зробити святкові та вихідні дні максимально комфортними для жителів міста, тому прийняли рішення збільшити період подачі гарячої води», – цитує прес-служба Надала.

Згідно з розпорядженням, гаряча вода 24 серпня постачатиметься з 7 ранку до 23 години, а 25, 26 та 28 серпня – з 7 до 12 години і з 16 до 23 години.

Зазвичай гарячою водою тернополяни можуть скористатися лише по 2-4 години вранці або ввечері.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2013 тернополяни, які користуються централізованою системою постачання гарячої води, могли користуватися нею цілодобово, а 5-7 січня з нагоди Різдвяних свят її у місті подавали з 7 години ранку до 1 години ночі.