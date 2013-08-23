На День Незалежності в Україні буде тепло

На День Незалежності в Україні буде тепла погода, істотних опадів не очікується.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 24 серпня без істотних опадів, лише в Карпатах, східних, вдень і в північних областях, в Криму та Приазов'ї місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний (в східній частині південно-східний), 5-10 м/с.

Температура в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 10-15°, вдень 20-25°; в Карпатах вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°; на решті території вночі 15-20°, на узбережжі морів 21-25°, вдень 24-29°, в східних областях в Криму та Приазов'ї до 33°.

У Київській області завтра вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

У столиці також без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

23 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-25°; в Дніпрі біля Києва - 23°.