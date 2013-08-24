Канадська компанія продає свою шахту на Луганщині

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії, яке має УНІАН.

«В даний час ТОВ «Інтер-інвест вугілля» (EastCoal є 100% власником підприємства - УНІАН) веде переговори з потенційними інвесторами з продажу шахти. Однією з умов угоди буде зобов'язання покупця погасити існуючу заборгованість із заробітної плати працівникам вугільного підприємства», - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, також у даний момент розглядаються механізми можливої передачі шахти в управління Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Як повідомляв УНІАН, за словами першого заступника голови Луганської облдержадміністрації Едуарда Лозовського, корпорація «Індустріальний союз Донбасу» може стати новим власником шахти ім. Менжинського.

24 травня 2013 року EastСoal повідомила, що рада директорів компанії прийняла рішення, що до ТОВ «Інтер-інвест вугілля», основним активом якого є шахта ім. Менжинського, має бути застосовано режим розпорядження майном (санація).

Компанія пояснила, що таке рішення ухвалене після того, як три місяці інтенсивної роботи із залучення фінансів для рекапіталізації діяльності «Інтер-інвест вугілля» увінчалися успіхом.

Довідка УНІАН. Компанія EastCoal - публічна акціонерна компанія, зареєстрована на фондовій біржі Торонто під індексом ECX. З моменту створення у 1984 році компанія займалася освоєнням мідно-золотоносних родовищ у Канаді, а з початку 2000-х приступила до реалізації проектів із видобутку вугілля.

Компанія EastCoal є одним із найбільших іноземних інвесторів вугільної галузі в Україні.

Найбільшими акціонерами «Індустріального союзу Донбасу» з початку 2010 року є консорціум інвесторів на чолі з російським бізнесменом Олександром Катуніним (50% плюс дві акції) і українські бізнесмени Сергій Тарута і Олег Мкртчан.