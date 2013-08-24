У гаражах працював нелегальний склад агрохімікатів

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМВС у Херсонській області, в трьох гаражах без будь-яких дозвільних документів розміщувалося 14 тонн пестицидів та агрохімікатів. Гаражі не були обладнані витяжками і спеціальними контейнерами для зберігання. Люди працювали без захисних масок і постійно піддавалися небезпеці отруєння.

Під час проведення санкціонованого обшуку спільно із слідчим управлінням УМВС і фахівцями фітосанітарної служби оперативники вилучили весь небезпечний товар: 176 найменувань пестицидів і агрохімікатів для знищення комах, гризунів і бур'янів.

Велику частину отруйних речовин доставляли на херсонські склади зі Львова, Києва, Полтави, Запоріжжя кур'єрською службою під назвою "Добрива", що неприпустимо. Пестициди повинні були перевозити в спеціально обладнаних автомобілях з позначками "особливо небезпечний вантаж", з усіма дозвільними документами і працівником, який пройшов спеціальну підготовку.

"Власники агрохімікатів не дбали про безпеку працівників і оточення. Адже співробітники служби доставки і сусідніх складів, самі того не підозрюючи, вдихали отруту. Зараз зразки речовин направлені на дослідження", - повідомив начальник управління державної служби боротьби з наркотиками УМВС у Херсонській області Денис Лактіонов.

Почато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 321 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилка, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин).

Проводиться досудове розслідування.