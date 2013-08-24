Солдата привезли до лікарні з розривом селезінки

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Південного регіону України з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері, 22 серпня до Центральної міської лікарні Донецька у тяжкому стані було доставлено солдата строкової служби однієї з військових частин Донецького гарнізону. За результатами медичного обстеження військовослужбовцю поставлено попередній діагноз: «Тупа травма живота. Розрив тіла селезінки». Солдату зроблено операцію, під час якої видалили селезінку.

Попередньо встановлено, що цю травму йому завдав військовослужбовець старшого призову, який застосував до нього насильство на грунті нестатутних взаємин.

За цим фактом Донецькою прокуратурою з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері Південного регіону України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.406 (порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями, що призвело до тяжких наслідків), і ч. 1. ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За цим фактом почато досудове розслідування, яке контролюється прокуратурою Південного регіону України з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері.