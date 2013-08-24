Податкові центри працюватимуть 24 і 26 серпня

«Для зручності платників податків і створення комфортних умов при подачі звітності 24 і 26 серпня 2013 року Центри обслуговування платників податків працюватимуть у черговому режимі. Одержати консультаційні послуги платники зможуть з 9.00 до 16.00. Вихідним днем буде тільки 25 серпня», - говориться в повідомленні Міністерства доходів і зборів України.

Також у відомстві повідомили, що підрозділи митного оформлення, для яких встановлено цілодобовий режим роботи, у святкові дні працюватимуть у звичайному режимі, а митні пости митниць Міндоходів - за окремим графіком.

Крім того, міністерство повідомило, що сервіси Міндоходів працюватимуть цілодобово в режимі інтерактивного автовідповідача. Для одержання консультацій з питань застосування норм податкового і митного законодавства Міндоходів пропонує звертатися до кол-центру за номером 0-800-501-00-7. Зі скаргами на протиправні дії працівників міністерства і для оперативного вирішення спірних питань, що виникли у сфері адміністрування податків і при здійсненні митного контролю і митного оформлення, платники податків можуть звертатися до "Пульсу" за номером (044) 284-00-07.