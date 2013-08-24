МОЗ закликає повідомляти про корупцію на медоглядах

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, особливо це стосується про фіктивні довідки про наявність щеплень.

Начальник Управління охорони материнства, дитинства і санаторно-курортного забезпечення МОЗ Олена Терещенко наголосила, що позиція відомства у питаннях імунізації однозначна: на сьогодні немає кращого способу попередження та запобігання поширення інфекції, ніж вакцинація.

“Якщо вам стало відомо, що в певному медичному закладі охорони здоров'я продають медичні довідки або пропонують придбати довідку про щеплення, будь-ласка, відразу звертайтеся до Міністерства охорони здоров'я на "гарячу лінію" або за телефоном у Києві — (044) 253-45-78. Нам надзвичайно важливо почути вашу думку і ще важливіше — не дозволити дискредитувати державну програму імунізації”, – наголосила Терещенко.