Завтра на сході України дощитиме

Завтра, 25 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень у Карпатах, східних областях та на півночі Лівобережжя пройдуть невеликі короткочасні дощі, окремі грози.

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Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у південній, східній частині та на Дніпропетровщині вночі 15-20°, на узбережжі Криму до 23°, вдень 27-32°; на решті території вночі 9-14°, вдень 20-25°.

У Києві та області опадів не передбачається. Температура на Київщині вночі 9-14°, вдень 20-25°. У м. Києві температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

24 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-26°; в Дніпрі біля Києва 22 °.