Кабмін зважився на позику в 750 мільйонів доларів
18:07, 27 серпня 2013Суспільство
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Україна залучить 750 млн. дол. на строк до двох років.
Україна збирається взяти в борг ще $750 мільйонів / china.com.cn
Україна залучить позику в розмірі не більш як 750 млн. дол. на строк до двох років у межах, передбачених Законом України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”.
Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України від 21 серпня 2013 року №592, опублікованому на сайті уряду.
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