Кабмін зважився на позику в 750 мільйонів доларів

Україна залучить позику в розмірі не більш як 750 млн. дол. на строк до двох років у межах, передбачених Законом України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України від 21 серпня 2013 року №592, опублікованому на сайті уряду.