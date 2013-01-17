Економіст: Влада діставатиме гроші неординарними шляхами - як Сталін

Олександр Пасхавер вважає, що нинішній владі буде непросто отримати фінансові ресурси для державної скарбниці.

Про це президент Центру економічного розвитку заявив в ефірі ТВі.

"Зараз ситуація гірша, ніж у 2008-ому році. Тому що зараз немає грошей і немає довіри. Тоді була довіра і гроші можна було дістати. Кошти завжди знайти можна, але під нереальні відсотки або політичні зобов’язання", – вважає Пасхавер.

На його думку, реформи відтак відходять на другий план.

"Питання реформ у цій ситуації другорядне. Тому що є інші речі, від яких залежить існування цієї влади", – вважає економіст.

На його думку, владі доведеться піти на відчайдушні кроки заради наповнення казни.

"Я думаю, що влада піде на неординарні шляхи, щоб дістати гроші. Наприклад, Сталін примушував кожного громадянина позику купувати. Тобто їм доведеться шукати якісь конкретні неординарні шляхи – або, якщо не вдасться, йти від влади", – зазначив Пасхавер.