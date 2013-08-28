Держстат: в Україні скоротилася заборгованість із зарплати

При цьому заборгованість економічно активних підприємств становить 53,5% від загального обсягу боргів, заборгованість підприємств-банкрутів - 41,3%.

У галузевому розрізі найбільший обсяг заборгованості зафіксовано в промисловості – 463,4 млн. грн і у сфері транспорту, поштовій і кур'єрській діяльності – 228,4 млн. грн, найменший – у сфері інформації та телекомунікацій (1,1 млн. грн).

У регіональному розрізі найбільший обсяг заборгованості зафіксовано в Донецькій (157,3 млн. грн) і Київській (152,1 млн. грн) областях, найменший – у Чернівецькій області – 110 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості із заробітної плати в Україні в червні 2013 року скоротився порівняно з травнем на 54,4 млн. грн (на 5,2%) і на 1 липня становив 989,6 млн. грн.