Онлайн-сервіс Міндоходів робить користувачам безплатний аудит

Користувачі сервісу електронною поштою одержують висновки безкоштовного аудиту, що дозволяє платникам податків самостійно коригувати свої звіти до офіційної подачі.

«Тим самим суб'єкти господарювання уникають потрапляння до плану перевірок і можливих санкцій за порушення податкового законодавства», - зазначається у повідомленні прес-служби Міндоходів.

За даними відомства, щомісяця платники податків одержують близько 380 тис. довідок з Єдиного реєстру податкових накладних, а постійними користувачами порталу Міндоходів є близько 750 тис. суб'єктів господарювання.

Як повідомляв УНІАН, Міндоходів запустило онлайн-сервіс «Податковий асистент» минулого року. Його користувачами можуть стати усі платники податків, які подають звітність в електронному вигляді.

Сервіс показує відмінності у показниках, вказаних у фінансовій і податковій звітності, а також конфіденційно інформує про інші помилки, такі як наявність податкового боргу, виплата заробітної плати меншої за законний мінімум, відносини з ризиковими контрагентами, відмінності у показниках у деклараціях щодо податку на прибуток і ПДВ.