«Укроборонпром» призначив в.о. гендиректора ДП «Зоря-Машпроект»

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, наказ про призначення Марковцева було підписано 23 серпня.

Раніше з 2006 року він працював фінансовим директором Криворізького залізорудного комбінату.

У прес-службі уточнили, що Похилко залишився працювати заступником директора з фінансів і економіки.

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року "Укроборонпром" звільнив Геннадія Зайкова з посади генерального директора державного підприємства «Зоря»-«Машпроект» і призначив тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора Похилка.

Довідка УНІАН. ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект" — відомий у світі розробник і виробник газотурбінного устаткування, монополіст на ринку СНД у сфері розробки і виробництва газових турбін для кораблів військового флоту. Оснащує газоперекачувальним устаткуванням магістральні газопроводи, а також розробляє і поставляє газотурбогенератори для потреб енергетики.

Майже вся продукція НВКГ поставляється на експорт. Найбільші партнери — РФ, Індія, КНР, Близький Схід.

З квітня 2011 року «НПКГ "Зоря"-"Машпроект" входить до складу держконцерну «Укроборонпром».