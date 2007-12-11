Ющенко призначив трьох губернаторів

Тексти указів розміщено на сайті Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив губернаторів Хмельницької, Дніпропетровської та Волинської областей. Тексти відповідних указів глави держави від 10 грудня розміщено сьогодні на сайті Президента. Президент України призначив Миколу РОМАНЮКА головою Волинської обласної державної адміністрації, Івана ГАВЧУКА головою Хмельницької обласної державної адміністрації, Віктора БОНДАРЯ головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

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