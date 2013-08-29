Табачник розповів про нардепів з липовими дипломами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в час он-лайн конференції.

За його словами, у деяких депутатів дійсно немає вищої освіти, вони вносять до документів про свою освіту фальшиві відомості.

Водночас міністр відмовився назвати прізвища таких парламентаріїв, аргументуючи це тим, що не дозволяють зробити норми закону про захист персональних даних.

«Закон про персональні дані не дає мені права назвати прізвища депутатів, в яких сфальсифіковані документи про вищу освіту. Більше того, складність закону в тому, що людина має дати згоду на перевірку її персональних даних. Тому кількість я не назву, але кілька таких є», - сказав Табачник.

Разом з тим чиновник додав, що «ці депутати перебувають у найбільш «одержувальній» частині парламенту».