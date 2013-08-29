У Мелітополі невідомі ділки встановили автомат з розливу горілки

Викликані на місце оперативники податкової міліції та міліціонери опечатали автомат та припинили розлив горілки в центрі міста, повідомляє мелітопольське видання «Наше місто».

У «Меню» алкомату входила газована вода і горілка Nemiroff Особлива 50 і 100 грамів звичайна біла і перцовка. 100 грамів купувати в алкомате виявилося вигідніше - виходить на 50 копійок дешевше, ніж "два по п'ятдесят".