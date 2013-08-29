У Мелітополі невідомі ділки встановили автомат з розливу горілки
18:46, 29 серпня 2013Суспільство
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На центральному проспекті Мелітополя у дворі одного з барів був виявлений працюючий автомат, який замість газованої води розливав горілку.
Викликані на місце оперативники податкової міліції та міліціонери опечатали автомат та припинили розлив горілки в центрі міста, повідомляє мелітопольське видання «Наше місто».
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В "Меню" є газована вода для тих, кто любить запивати, фото з сайту "Наш город"
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