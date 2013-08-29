Вбивцю відомої української біатлоністки піймали у Росії

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, чоловіка, який після скоєння тяжкого злочину був оголошений у міждержавний розшук, затримали російські поліцейські за підозрою у скоєнні крадіжки. Після проведення всіх необхідних перевірок було встановлено, що він перебуває в розшуку за скоєння вбивства. Вирішується питання про екстрадицію зловмисника до України, де йому буде оголошено підозру у скоєнні вбивства спортсменки.

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В МВС нагадали, що за фактом убивства Демиденко було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Головним підозрюваним у скоєнні злочину став 28-річний співмешканець спортсменки, який раніше відбував покарання за скоєння крадіжок та вбивства.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня в Глухові Сумської області було вбито майстра спорту з біатлону, екс-тренера Глухівської ДЮСШ, дворазову призерку чемпіонату світу з літнього біатлону 28-річну Демиденко.